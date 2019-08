C: Let’s have a look. I’m going to lower the chair back. Open your mouth wide.

A: Are you going to give me an anesthetic?

C: Yes. Now, just relax while I insert this big needle into your gum. This will probably hurt a little.

C: 我們來看看吧,我要把你的椅子往後調低,把嘴巴張大點。

A: 你會幫我打麻醉藥吧?

C: 會啊,現在放輕鬆點,我要把這根粗針頭插進你的牙齦了,可能會有點痛喔。

