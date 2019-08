A: These are all great ideas. Is there anything else I need to consider?

B: I think it might be a good idea to make sure you have phone numbers for plumbers or electricians handy, just in case of emergencies.

A: Heavens, I hope nothing like that goes wrong when I have guests staying.

B: You never know. You should prepare for all contingencies.

A: 這些全部都是很棒的主意。其它還有什麼是我需要考慮的嗎?

B: 我認為確認你手邊有水管工或電工的電話號碼會是個好主意,以防有緊急情況發生。

A: 天啊!我希望有房客住在那邊的時候不會出那樣的問題。

B: 這很難說唷,你最好要對各種意外事件做好準備。

English 英文:

Chinese 中文: