A: What else impressed you about Singapore?

B: I loved how it’s a truly multicultural society, with distinct Malay, Indian, Chinese and Muslim communities, concentrated in what they call heritage areas.

A: You mean like Little India and Chinatown, right?

B: Yes, and you can find authentic regional cuisines in those areas.

A: 新加坡還有什麼令你印象深刻?

B: 我很喜歡它是如何成就一座真正的多文化社會,有著獨特的馬來、印度、華人和穆斯林社群,集中在他們所稱的遺產區。

A: 你是指像是小印度和中國城,對吧?

B: 是的,而且你也可以在那些區域找到正統的地區性料理。

English 英文:

Chinese 中文: