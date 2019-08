A: I’ve heard there’s a lot of money in Singapore.

B: Oh, without a doubt. There are plenty of art museums and galleries, with very impressive collections. The national museum in particular was very well laid out, with very informative displays. I learned a lot about the origins of the place and how it was transformed into a thriving, prosperous trade hub.

A: 我聽說新加坡很富有。

B: 噢,那是無庸置疑的。新加坡有很多藝術博物館跟畫廊,收藏相當令人印象深刻。特別是新加坡國家博物館,展品陳列非常用心,展覽的資訊非常豐富。我學到許多該地的起源,以及它如何變身成一座蓬勃、繁榮的貿易樞紐。

English 英文:

Chinese 中文: