A: So what was it you liked about Singapore?

B: First of all, the weather. It was hot, but much less humid.

A: That makes a huge difference.

B: Yes, although I’ve heard it’s the same temperature throughout the year, give or take a couple of degrees.

A: 所以你喜歡新加坡的什麼地方呢?

B: 首先,我喜歡那裡的天氣。雖然很熱,可是沒有那麼潮溼。

A: 那真的會有很大的不同。

B: 是啊。雖然我有聽說那邊一整年都是相同的溫度,頂多高幾度或低幾度。

