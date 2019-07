B: How did you know she wouldn’t collapse again the minute she left the hospital?

A: Because something even stranger happened after that.

B: You love making up stories, don’t you? I don’t trust you anymore.

A: It’s true. She disappeared. When she reappeared, she had a coffee in her hand. I guess she just needed her caffeine fix, like I do.

B: 你怎麼知道她會不會一出去就倒在醫院門口?

A: 因為後來更神秘的事情發生了。

B: 你真的很喜歡亂編故事,我不要再相信你了。

A: 是真的。那位女士就突然不見了。等她再出現的時候,手上多了一杯咖啡,我猜她跟我一樣有咖啡因成癮的問題。

English 英文:

Chinese 中文: