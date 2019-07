A: How can we tell if the water is dangerous?

B: Well, if there are dark clouds upstream or you notice the river is carrying sediment and becomes muddy, best to move away, so you don’t get trapped.

A: And what about if you do get trapped?

B: Well, when you decide where to go into the water, choose a place with lifeguards nearby.

A: 那要怎麼判斷水流是否危險啊?

B: 例如說,如果你看到上游的方向烏雲密布,或水流突然夾帶大量泥沙,變得很混濁,就要盡快上岸,以免被暴漲的溪水困住。

A: 萬一被困住怎麼辦?

B: 基本上,你一開始選擇去哪玩水,最好附近要有救生人員。.

English 英文:

Chinese 中文: