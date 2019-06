A: If you want to cure your allergy with Chinese medicine, you’ll also need to change your habits.

B: I know. That’s why I stopped going to a Chinese doctor.

A: Why?

B: The Chinese doctors tell you not to drink iced water and to avoid air-conditioning, but it’s 35 degrees out there.

A: 如果你想藉由中醫改善鼻子過敏的問題,還要搭配改變生活習慣。

B: 我知道啊,這就是我為什麼沒再去看中醫的原因。

A: 為什麼?

B: 中醫會說,不要喝冰開水、不要吹冷氣,但你看看現在外面都三十五度了。

English 英文:

Chinese 中文: