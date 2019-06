A: Don’t bite my head off, but I think I’ve discovered a new cure for insomnia.

B: Oh really?

A: Hear me out: Run around in circles until you begin to feel really dizzy and pass out on the floor.

B: You’re a genius.

A: 欸你不要打我哦,但我想我已經找到對抗失眠的新解方了。

B: 哦,真的嗎?

A: 你聽我說嘛,你可以起來繞圈圈跑啊,繞到你開始覺得頭超暈,然後就可以直接在地板上昏倒了。

B: 哇,你怎麼那麼聰明。

