A: What should I do to treat my sunstroke?

B: First, you should avoid going outside, especially during the hottest part of the day between 11am and 3pm. Stay indoors and try to keep your body cool.

A: Got it. Anything else?

B:You could take a cool bath to help cool your body down.

A: 我該怎麼治療中暑呢?

B: 首先你要盡量避免出門,特別是不要在一天最熱的時段,也就是上午十 一點到下午三點之間外出。待在室內盡量讓身體保持涼快。

A: 我知道了,還有其它撇步嗎?

B: 你可以洗一個冷水澡,讓身體降溫。

English 英文:

Chinese 中文: