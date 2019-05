A: Wow, it’s so hot today.

B: Yep, summertime has officially begun.

A: It’s easy to get sunstroke in this scorching heat. Make sure you remember to drink lots of water.

B: Okay, will do.

A: 哇,今天怎麼那麼熱。

B: 是啊,夏天正式開始了。

A: 在這麼酷熱的高溫中,很容易中暑哦。你要記得多喝水。

B: 好哇,我會的。

English 英文:

Chinese 中文: