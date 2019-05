A: I imagine you have a huge record collection at home. I find it strange that, if you put the files on your phone, why you don’t just buy the digital files, or subscribe to an online platform?

B: I can listen to the songs on my phone when I’m commuting. At home I have a CD player for listening to music.

A: My god, how very retro of you.

A: 想必你家裡有很多唱片收藏囉,我不太能理解耶,如果你都要轉檔放進手機裡,那為什麼不直接買數位檔案,或是訂閱線上平台就好?

B: 放到手機裡,我可以在通勤的時候聽;家裡還有一台CD播放機,是專門用來聽音樂的。

A: 我的天啊,你真的很復古。

English 英文:

Chinese 中文: