A: How are you feeling after last night’s massage?

B: Do you mean apart from the psychological trauma, the bruising and the aching limbs?

A: Yes. Apart from those.

B: I feel pretty good, actually. A lot looser, and the headache has improved.

A: 昨天晚上按摩完以後,你現在感覺如何啊?

B: 你是說,除了心理創傷、瘀青,還有四肢疼痛以外嗎?

A: 對啊,除了那些以外。

B: 其實,我感覺還滿不錯的。比之前放鬆許多,而且頭痛減輕了。

