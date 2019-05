A: The masseur is coming. Lie down on your front, put your face through the hole in the bed.

B: Ouch. He’s using a lot of force. I think this is going to do me a lot of good.

A: What are you laughing at?

B: There’s a dog looking up at me from under the bed.

A: 男按摩師來啦。你臉朝下躺著,把臉放進床上的洞裡面。

B: 啊。他也太用力了吧。我覺得這應該會對我很有效。

A: 你在笑什麼啦?

B: 有一隻狗狗在床底下往上盯著我看。

English 英文:

Chinese 中文: