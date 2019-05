A: I’ve booked a massage for us at the parlor. They don’t close until midnight, so we can go after work.

B: Great.

A: What would you prefer? A foot massage or a full body massage?

B: Well, I need them to work on my back and neck, so let’s go for a full body hardcore massage.

A: 我在那間按摩館預約了,那間店開到午夜,我們可以下班後過去。

B: 太好啦。

A: 你比較想要哪一種按摩?足部按摩還是全身按摩呢?

B: 嗯,我需要請他們按摩背部和頸部,所以選個最痛的那種全身按摩好了。

English 英文:

Chinese 中文: