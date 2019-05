A: So, I opened up a random box over here. You’ve a lot of old rubbish in here.

B: Don’t expect to find lost treasure. It’s in here for a reason.

A: Yeah, but look. Rusted penknives, old jewelry boxes, trophies and paperbacks.

B: If I’m not mistaken, that’s my grandmother’s old musical jewelry box. I wonder if it still works.

A: 欸,我剛剛隨意打開了這邊的箱子,你在裡面放了很多廢物耶。

B: 別期待發現失落的寶藏哦,它放在那裡是有原因的。

A: 好哦,但你看看,生鏽的摺疊小刀、舊珠寶盒、獎盃,還有平裝書。

B: 如果我沒記錯的話,那個是我外婆的古老音樂珠寶盒。我不確定它還會不會動耶。

English 英文:

Chinese 中文: