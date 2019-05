A: So, there’s an item here on the credit statement for travel insurance and I get a bonus for that.

B: That’s pretty good.

A: Yeah, but I paid NT$1,700 for the insurance and I only got back NT$17.

B: Well, if you don’t go abroad, you’ll save yourself that NT$1,700.

A: 所以,在我的消費記錄裡面,就有一項是旅遊平安險,還因此獲得紅利回饋。

B: 這麼好哦。

A: 嗯,不過旅遊平安險花了一千七,回饋是十七元。

B: 不出國去玩的話,你可以連一千七都省下來。

English 英文:

Chinese 中文: