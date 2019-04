A: People who spoil things for other people should be given a taste of their own medicine.

B: How?

A: There’s a Web site that will send an anonymous message to known spoilers. You have to pay, but whenever a blockbuster or popular series comes out, they will receive an SMS 30 seconds after it airs revealing the plot.

A: 對付那種喜歡爆雷的人啊,你就是要以其人之道還治其人之身。

B: 怎麼說?

A: 有一個網站會幫你傳匿名訊息,傳給你認識喜歡爆雷的人,雖然要付費,可是從此每部商業大片或知名影集一推出,他們就會在首映三十秒後收到簡訊透露劇情。

English 英文:

Chinese 中文: