A: If you still don’t understand what’s so bad about giving spoilers, I’ll show you. Yesterday I went to see “Avengers 4.” So, do you know who survives in the end? Well, it’s...

B: Enough, stop talking, I haven’t seen it yet.

A: Ha. Well, now you understand.

A: 如果你還是不懂爆雷為什麼這麼可惡,我舉一個例子給你聽,我昨天去看《復仇者聯盟》第四集,結果你知道最後誰還活著嗎,竟然是…

B: 夠了喔,不准講出來,我還沒看。

A: 哈哈,這樣你懂了吧。

English 英文:

Chinese 中文: