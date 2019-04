A: Ah, Game of Thrones. How come I didn’t know the new season was on?

B: Don’t worry, they’ve only shown two episodes, all that’s happened so far is...

A: Stop. I want to catch up myself, no spoilers.

B: OK, I just wanted to share some of my thoughts.

A: 啊,原來是《冰與火之歌》,新的一季上映了我怎麼不知道。

B: 沒關係,反正目前只播了兩集,主要就是在描述…

A: 停。我要自己去把影集補完,不准爆雷。

B: 好吧,我只是想跟你分享心得。

English 英文:

Chinese 中文: