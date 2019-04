A: Hey, do you have anything on after work?

B: No time to talk today, I’m going to hoof it over to the supermarket to buy snacks and then get home to get myself ready.

A: What’s wrong?

B: Nothing’s wrong. But the first episode of my favorite show is on TV tonight.

A: 嘿,你今天下班以後有什麼計畫嗎?

B: 今天沒空閒聊,我要趕快去超市買零食然後回家整理心情。

A: 發生什麼事了嗎?

B: 沒有啊,但今天晚上電視要播放我最愛影集的最新一集。

English 英文:

Chinese 中文: