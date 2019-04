A: I haven’t been sleeping well recently. I keep hearing bird chirping in the middle of the night.

B: Really? It’s really noisy where I am, so I don’t get that.

A: I recorded it. Have a listen.

B: Ah, that’s a nightjar. It’s their breeding season at the moment.

A 我最近晚上都睡不好,每到半夜都會聽到持續的鳥叫聲。

B: 真的嗎?我住的地方比較吵,沒什麼感覺。

A: 我把它錄下來了,你聽聽看。

B: 啊,這是夜鷹,他們現在進入繁殖季了。

English 英文:

Chinese 中文: