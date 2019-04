A: Have you tried Longjing tea before?

B: Is that the one that looks a bit like squashed needles from a pine tree?

A: Yes, that’s the one. It’s a pan-roasted green tea, famous for its gentle, sweet taste.

A: 你有喝過龍井茶嗎?

B: 你是說那種看起來有一點像是松樹針葉被壓碎後的茶葉嗎?

A: 對,就是那種。它是一種輕火烘培的綠茶,因為口感溫和、甜美而聞名。

English 英文:

Chinese 中文: