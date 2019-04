A: This tea is really delicious. Is this the second brew already?

B: No, we’re onto the third brew now.

A: How many times can you brew honey-aroma black tea?

B: If it’s good quality, you can brew it about four to five times.

A: 這個茶真的很好喝耶。這不是已經是第二泡的茶了嗎?

B: 沒有哦,我們現在已經喝到第三泡了。

A: 這個蜜香紅茶可以泡幾次啊?

B: 如果茶葉品質真的很好的話,我們大概可以泡四到五次。

