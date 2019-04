A: I’ve just bought some honey-aroma black tea, would you like to try some?

B: Yes please, I’d love to. Where’s it from?

A: It’s from a tea garden in Nantou County and it’s organic.

B: Sounds good. I’ll put the kettle on.

A: 我剛剛才買了一些蜜香紅茶,要不要試喝看看?

B: 好哇,我想喝,麻煩你了。茶葉是哪裡來的啊?

A: 是從南投縣的一個茶園生產的,而且是有機的哦。

B: 聽起來好棒哦,我來把水煮開準備泡茶。

English 英文:

Chinese 中文: