A: So what do I need to apply for a credit card?

B: Your ID card, a certificate of employment, over three months’ worth of salary slips and your bank book.

A: Would it be much easier to go to the bank my salary is paid into?

B: Yes. Your account is there, and it’s where your salary goes, so they’ll have all your details.

A: 辦信用卡需要準備什麼資料啊?

B: 你需要準備身分證、工作證明、三個月以上的薪資單據、以及存摺。

A: 那我如果直接去公司發薪水的銀行是不是會方便很多?

B: 沒錯,你在那裡有自己的帳戶,也就是薪轉戶,他們都有你的資料。

