A: What other deals does your credit card come with?

B: My card offers free airport pick-ups and use of the airport VIP lounge.

A: Wow, I’ve heard of that one. I’m really jealous.

B: But I have to spend over NT$150,000 a year to get that, so I’ve never actually used it.

A: 你的信用卡還有什麼優惠啊?

B: 我的卡好像有免費機場接送跟使用機場貴賓室的服務。

A: 哇,這個我聽過,我超羨慕的。

B: 可是一年要刷卡超過十五萬以上哦,所以我也從來沒用到過。

English 英文:

Chinese 中文: