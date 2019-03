A: So, what about a card offering deals on movie tickets?

B: Those deals are pretty good, but sometimes you have to apply for membership at a specific movie theater to book the tickets, and the discounts vary greatly for weekends and weekdays.

A: I don’t watch many movies and I usually decide on the spur of the moment.

A: 那有電影票優惠的信用卡如何?

B: 這個優惠很不錯啊,只是你可能還要加入特定電影院的會員才能訂票,週末假日跟平日的折扣也差很多。

A: 我平常不太常看電影,而且通常都是臨時決定的。

English 英文:

Chinese 中文: