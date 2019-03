A: There are so many cards on the market, all with different deals.

B: Mine allows me to accumulate air miles — if I spend a certain amount every year, I can redeem points and get a free flight.

A: That’s pretty damn cool.

B: Yeah, but there are all kinds of restrictions for the ticket you can redeem them for.

A: 現在市面上有太多信用卡了,充滿各種不同優惠。

B: 我的信用卡可以累積飛行里程,如果每年有刷到一定的金額,就可以拿點數換到一張免費的機票。

A: 這太酷了。

B: 嗯,可是兌換機票的限制條件很多。

English 英文:

Chinese 中文: