A: I’ve decided to apply for a credit card. What should I be looking out for?

B: Huh? You’ve never had a credit card? So how do you make large purchases, like airplane tickets?

A: I’ve always just used the debit card facility on my bank card, and just pay for things out of my account.

A: 我決定要申請一張信用卡,我應該注意些什麼呢?

B: 什麼?你從來都沒有信用卡嗎?那大筆消費都怎麼付款?比如說買機票啊?

A: 我都是用提款卡附的簽帳金融卡功能呀,直接從我的銀行帳戶扣款。

English 英文:

Chinese 中文: