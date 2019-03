A: I got a message from my old landlord yesterday.

B: That’s nice. Mine doesn’t keep in contact.

A: He said he’s going to start renovating the apartment, and he wants me to help him pay for it.

A: 我昨天從舊房東那邊收到一個訊息。

B: 那真好耶,我的舊房東都沒有聯絡了。

A: 舊房東說他要開始整修公寓,而且還要我幫忙負擔費用。

English 英文:

Chinese 中文: