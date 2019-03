A: I thought you had a pet cat. Why do you keep one if you’re allergic to them?

B: I’m not allergic to all cats, and I keep my house conspicuously clean.

A: That’s to make sure there’s no cat fur around to trigger your allergy?

B: People with cat allergies are usually allergic to the dander, not the fur.

A: 你不是還有隻寵物貓,你對他們過敏要怎麼養貓?

B: 我不是對所有的貓過敏,而且我家保持得超乾淨。

A: 是為了確保周圍沒有貓毛引發你的過敏吧?

B: 養貓的人通常是對貓的皮屑過敏,而不是貓毛啦。

English 英文:

Chinese 中文: