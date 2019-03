A: Would you like a piece of peanut brittle?

B: No, thank you. I’m allergic to peanuts.

A: Really? That must be horrible. I can’t imagine not being able to eat nuts.

B: I can eat nuts. Technically, peanuts are legumes, like chickpeas and lentils.

A: 你要來塊花生薄脆糖嗎?

B: 不用,謝謝。我對花生過敏。

A: 真的假的?那種感覺一定很糟,真無法想像自己不能吃堅果。

B: 我能吃堅果啦,花生嚴格來說算是豆科植物,跟雞豆和扁豆一樣。

English 英文:

Chinese 中文: