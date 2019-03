A: Did your friend come back with any tips about writing?

B: She did. The first thing she said was take a notebook with you everywhere. Jot down anything that springs to mind, a scene you chance upon or a snippet of overheard dialogue. Even if it doesn’t seem important at the time, it might spark inspiration later.

A: 你朋友後來有沒有想到任何關於寫作的訣竅啊?

B: 有啊。她說的第一件事就是到處隨身攜帶一本筆記本。匆匆記下任何浮現腦海的事物,例如你意外遇到的一個事件、一小段無意間聽到的對話。就算這些東西在當時看起來沒那麼重要,之後也許會激發靈感。

English 英文:

Chinese 中文: