A: I’ve been thinking recently that I need a new creative outlet.

B: What are you thinking of doing?

A: Well, I’ve already tried my hand at wood sculpting and calligraphy. I think this time I will try my hand at writing.

B: What kind of writing? Reporting? Short stories? Novels?

A: 我最近一直在想,我需要一個新的創作出口。

B: 你有想到要做什麼嗎?

A: 嗯,我已經嘗試過木雕和書法。我想這次我會試著寫作。

B: 什麼類型的寫作啊?報導嗎?還是短篇故事?小說?

