A: When buying chocolate, look for single-origin dark chocolate with a cocoa percentage of at least 70 percent. The more information about the variety of cocoa bean and where it was grown, the better.

B: And the country?

A: Many chocolate connoisseurs believe the best chocolate of all comes from Venezuela.

A: 買巧克力的時候,要找單一產區的黑巧克力,可可含量百分比起碼要達到百分之七十。有愈多關於可可豆種類和種植地點的資訊愈好。

B: 那生產國家呢?

A: 很多巧克力行家相信最好的巧克力來自委內瑞拉。

English 英文:

Chinese 中文: