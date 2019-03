A: How should I appreciate good quality dark chocolate?

B: Just break off a small piece, put it on your tongue and let it slowly melt. Try to resist the urge to chew it straight away.

A: What kind of flavors can I expect?

B: Everything from summer berries, nuts, coffee and even caramel. It’s a flavor explosion.

A: 我該如何品嘗優質的黑巧克力呢?

B: 只要剝一小塊下來,放在你的舌頭上,讓它慢慢融化。試著抗拒馬上嚼它的衝動。

A: 我可以期待它會蹦出什麼滋味嗎?

B: 各種像是夏季莓果、堅果、咖啡、甚至是焦糖的味道。它會讓你的味覺大爆發。

English 英文:

Chinese 中文: