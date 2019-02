A : What are you eating?

B : A chocolate bar I bought at the convenience store.

A : That’s not real chocolate. It’s mostly sugar, fat and milk powder with just a tiny percentage of cocoa inside.

B : Uh oh, I can feel a lecture coming on.

A : 你在吃什麼?

B : 我剛剛在便利商店買的巧克力棒。

A : 那不是真的巧克力哦。主要成分都是糖、脂肪、跟奶粉,加上極少比例的可可。

B : 呃哦,我可以感覺到有人要來說教了。

English 英文:

Chinese 中文: