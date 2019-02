A: Are there any specific requirements about wearing glasses in the passport photo?

B: You can wear glasses, so long as your eyes are fully visible. Don’t cover your eyes with the glasses frames in any way. Also, I’ll have to make sure there is no glare or reflections when I take the photo.

A: I suppose my rose-tinted glasses are out, too, aren’t they?

A: 護照相片對於配戴眼鏡有沒有任何特殊的要求?

B: 你可以戴眼鏡,只要讓你的眼睛完全清晰可見。不能以任何方式讓鏡框遮住眼睛。另外,我得確定拍照時鏡片沒有反光或倒影。

A: 我猜我的玫瑰色眼鏡應該也出局了,對吧?

English 英文:

Chinese 中文: