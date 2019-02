A: I’ll take the passport photo for you. Sit back and relax. Don’t turn your face to the side.

B: But this is my best side.

A: This is not a fashion shoot. Your face should be front on to the camera. Don’t smile, or frown, you need to have a plain expression. Eyes open, mouth closed.

A: 我來幫你拍護照相片吧。往後坐,放輕鬆。不要把臉轉向側面。

B: 但這是我最好看的角度耶。

A: 這又不是時尚照。你的臉應該要正面朝向鏡頭,不要微笑或皺眉,必須面無表情。眼睛張開,嘴巴閉上。

English 英文:

Chinese 中文: