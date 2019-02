A: Another requirement for the passport photo is that it must be even lighting, with no shadow on the face.

B: Then you should use natural sunlight, by standing next to the window, and use no flash.

A: According to these guidelines, it’s best if you are standing about 0.5m away from the background, so you don’t cast a shadow.

A: 護照相片的另一項要求是光線必須均勻,臉上不能有陰影。

B: 那你就應該用自然光,站在窗戶旁邊,然後不要用閃光燈。

A: 而且根據規定,如果你站在距離背景零點五公尺的位置會最好,這樣就不會產生陰影。

English 英文:

Chinese 中文: