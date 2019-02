A: Since it’s the last day of the holiday, should we just chill out at the beach?

B: Agreed. But before we go, let’s finish off this pineapple. The local fruit is delicious.

A: Sure, I’ll help you to slice it up.

B: Ah, you’re so considerate. Most of the time...

A: 既然今天是假期的最後一天,也許我們應該在沙灘上放鬆一下就好?

B: 我同意。但在出發前,我們先來把這顆鳳梨吃掉吧。當地的水果又甜又美味。

A: 那當然,我來幫你切片吧。

B: 哇,你還真體貼耶。我是說大部分的時間啦...

English 英文:

Chinese 中文: