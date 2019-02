A: I can’t believe you forgot the umbrellas even after I reminded you.

B: Calm down, it’s only a bit of light drizzle.

A: Calm down? It’s messed up my hair and my clothes are all wet. I’m probably going to catch a cold.

B: Don’t worry. When we get back to the hotel, you can have a soak in the hot spring to warm yourself up.

A: 我不敢相信提醒你以後,你還是忘記把雨傘拿下來了。

B: 冷靜下來好嗎?不過是下了一點很細的毛毛雨。

A: 你要我冷靜?雨水把我的頭髮弄得亂糟糟,我的衣服也全溼了。我大概要感冒了。

B: 別擔心。等到我們回到飯店的時候,你可以泡個溫泉澡,讓身體暖起來。

English 英文:

Chinese 中文: