A: It’s started raining again. Any ideas for a rainy day activity?

B: We could go scuba diving — if we’re going to get wet, we may as well get really wet.

A: What do you mean?

B: Well, remember our umbrellas were in the airplane’s overhead locker? They’re still in there.

A: 又開始下雨了。你有什麼雨天的活動計畫嗎?

B: 我們可以去水肺潛水。既然身上會被雨淋溼,那我們乾脆讓全身都溼透吧。

A: 你這話是什麼意思?

B: 嗯,你記得我們的雨傘放在飛機座位上方的置物櫃裡吧?他們還在那裡唷。

English 英文:

Chinese 中文: