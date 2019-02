A: Touch down in Okinawa. Our New Year holiday officially starts now.

B: Woo hoo. I hope everything’s okay with the hotel.

A: I’m more worried about the weather. Looks fine at the moment though.

B: Then don’t forget to fetch our umbrellas from the overhead locker.

A: 順利降落沖繩,我們的新年假期現在正式開始。

B: 哦耶。我希望飯店那邊一切順利。

A: 我比較擔心天氣。不過,目前看起來還不錯。

B: 那就別忘記把我們的雨傘從上方的置物櫃帶走。

English 英文:

Chinese 中文: