EVERYDAY ENGLISH

A: It’s the fourth day. We’re going to pray to the God of Wealth. Coming?

B: Sure. I can catch up on sleep in the car. Where’s the God of Wealth temple?

A: We’re going to the Martial God of Wealth temple. There are literary and a martial gods. The martial ones have a black face and beard, with a silver whip in one hand and a gold ingot in the other.

B: Sounds interesting. Let me make a cup of coffee first.

A: 今天是大年初四,我們家要去拜財神,你要不要一起來?

B: 好啊,我可以在車上補眠,哪裡有財神廟呀?

A: 我們要去武財神廟,財神也有分文武哦。武財神像多是黑面濃鬚,一手執銀鞭,一手持元寶。

B: 聽起來好有趣哦,等我煮一杯咖啡喝完就出門。

English 英文:

Chinese 中文: