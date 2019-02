A: Ma called. She’s making the tian ban, cai tou ban, fa ban and xian ban.

B: Fa ban is steamed sponge cake, cai tou ban is radish cakes, right? And the others?

A: Tian ban is New Year’s cake made with brown sugar and red bean. I have bad memories of xian ban, I don’t want to talk about it.

B: OK, we won’t go there. I do love radish cake, though.

A: 今天我媽打電話來啊,說她開始在準備甜粄、菜頭粄、發粄,跟鹹粄了。

B: 我猜發粄就是發糕?菜頭粄就是蘿蔔糕?那其他是什麼?

A: 甜粄就是黑糖年糕,裡面會加紅豆。我對鹹粄有不好的回憶,我不想講。

B: 好哦,那我們不要講,可是我喜歡吃蘿蔔糕。

English 英文:

Chinese 中文: