A : It’s the Lunar New Year break soon. I’m so excited.

B : Come on. There’s still a week to go. Get on with your work.

A : Your family is in Hsinchu County’s Sinpu Township, right? Where are they from, originally?

B : We’re Hakka. There’s so much to do when the Lunar New Year comes around.

A : 要過年了,我好興奮啊。

B : 你少來了,還有一個星期耶,拜託你專心上班好不好?

A : 我記得你老家在新竹縣的新埔鎮吧?所以你們家是哪裡人呀?

B : 我們家是客家人哦。每到快過年的時候,我們家都好忙。

English 英文:

Chinese 中文: