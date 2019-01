A: Many people regard the 25th anniversary as one of the most important years.

B: Yep, and the list suggests the theme of “silver.” That’s more like it.

A: You could get a silver-plated tea set.

B: Or some hair dye to get rid of the silver hair after 25 years of marriage.

A: 許多人認為結婚二十五週年是最重要的紀念年之一。

B: 是啊,而那份清單上面建議主題是「銀婚」,還滿適合的。

A: 你可以送一組鍍銀的茶具。

B: 或是一些染髮劑,去除結婚二十五年後留下的銀髮。

English 英文:

Chinese 中文: