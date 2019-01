A: Let’s have a look at that list. It suggests “home improvement” for the 48th anniversary. What’s that about?

B: I know. What are you supposed to buy? A hammer?

A: Perhaps use a bit more imagination. How about having a new kitchen fitted?

B: That’s not a bad idea. The kitchen is looking a bit shabby these days.

A: 我們來看看那份清單,它建議的四十八週年紀念主題是「居家裝修」。那是指什麼?

B: 我也在想,這表示你該買什麼呢?一把鐵鎚嗎?

A: 也許要多用一點想像力,你覺得請人訂做一間新廚房如何?

B: 那主意不錯耶。我家廚房這陣子看起來有點破破爛爛的。

English 英文:

Chinese 中文: